Il Force Blue, lo yacht di lusso del noto imprenditore Flavio Briatore è stato avvisato in mattinata al porto di Cagliari. L’imbarcazione era stata sequestrata nel maggio 2010, quando la Guardia di Finanza era intervenuta al largo della Spezia mentre a bordo c’erano Elisabetta Gregoraci, col figlioletto, e una ventina di membri dell’equipaggio. Le Fiamme Gialle avevano ravvisato la simulazione di un’attività commerciale di noleggio che avrebbe consentito a Briatore di utilizzare il Force Blue per uso diportistico in acque territoriali italiane dal luglio 2006 al maggio 2010 senza versare l’Iva per 3,6 milioni di euro. In primo grado il manager era stato condannato un anno e 11 mesi; pena poi ridotta in appello a un anno e sei mesi. Reati sono stati prescritti ed era rimasta la confisca con la vendita. Ad aggiudicarsi lo yacht era stato Bernie Ecclestone. Il sequestro era stato però annullato dalla Cassazione lo scorso giugno.

Ieri Briatore ha chiuso tutti i suoi locali nell’isola e ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui critica aspramente le indicazioni del Comitato tecnico scientifico sulle capienze massime per la riapertura delle discoteche. “La riduzione degli ingressi in discoteca è una scelta insensata da tutti i punti vista: sanitario, economico e sociale”, ha detto facendo riferimento alle sue attività a Dubai, Londra e Montecarlo, in cui si entra con il green pass senza altre limitazioni.

