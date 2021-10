Il nuotatore dell’Esperia Fabio Dalu, tornato dagli States, è tra i nuotatori azzurri che si esibiranno domani a Porto Conte nell’ultima tappa della Coppa Europea LEN 2021 in acque libere. Atlete e atleti provenienti da tutta Europa si sono ritrovati a Porto Conte dove domani si terrà l’ultima tappa della competizione europea per i fuoriclasse delle acque libere. Tra loro Gregorio Paltrinieri, Barbara Pozzobon, Domenico Acerenza, Sharon van Rowendaal, Dario Verani, Kristof Rasovszky, Leonie Beck, Giulia Gabbrielleschi. Messi tutti assieme formano una catena di montaggio riservata ai metalli preziosi accumulati tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Un aspetto che inorgoglisce la Federnuoto sarda e soprattutto l’associazione Freedom in Water che assieme a Olimpic Nuoto e Dominate The Water hanno organizzato un evento che dà tanta visibilità all’isola.

“E’ sempre un’azione lodevole riuscire ad organizzare manifestazioni a forte richiamo mondiale – afferma Il presidente del comitato sardo FIN Danilo Russu durante la conferenza stampa di presentazione: – ma vorrei focalizzare l’attenzione sulla altissima qualità degli interpreti e la scelta di luoghi incantevoli che si discostano dalle solite mete. Sono aspetti che dovrebbero suscitare più attenzione nei confronti di chi ha a cuore l’intero territorio sardo”.

“Sull’organizzazione di una tappa di Coppa Len – dice il coordinatore tecnico della Nazionale Italiana di Fondo Stefano Rubaudo – c’è una concorrenza agguerrita tra le regioni italiane che mettono sul piatto il meglio del meglio pur di accaparrarsela. Tornare ad Alghero penso che farebbe piacere a tutti, Nazionale Italiana compresa, però a volte non basta avere un debole per un determinato luogo, occorrono anche dispendi di energie finanziarie notevoli”.

La conferenza stampa all’Hotel Baia di Conte è servita anche a presentare la Nazionale Italiana che si esibirà, assieme agli avversari continentali, nel classico circuito rettangolare che caratterizza le competizioni più importanti; dovrà essere percorso sei volte fino ad un totale di dieci chilometri. La tifoseria locale parteggerà per il nuotatore esperino Fabio Dalu, tornato dagli States appositamente per dare il massimo nelle acque di casa.

Ecco l’elenco dei convocati per la Nazionale: Gregorio Paltrinieri (FF.OO/Coppernuoto), Domenico Acerenza, Andrea Manzi, Ginevra Taddeucci (FF.OO/CC Napoli), Andrea Filadelli (RN Spezia), Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto), Ivan Giovannoni (GS Esercito/Aurelia Nuoto), Fabio Dalu (Esperia Cagliari), Dario Verani (GS Esercito/Livorno Acquatics), Giulia Gabbrielleschi (FF.OO/Nuotatori Pistoiesi), Barbara Pozzobon (FF.OO/Hydros), Sofie Callo (FF.OO/RN Spezia), Giulia Berton (Marina Militare/Le Bandie), Martina De Memme (GS Esercito), Alisia Tettamanzi (Marina Militare/Nuotatori Milanesi).

