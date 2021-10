A casa, dopo quasi due settimane in ospedale e due interventi chirurgici. Il consigliere regionale ed ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che era stato vittima di un incidente stradale al rientro da Oristano, scrive un messaggio rassicurante sui social network.

“Per fortuna mi sono fatto male solo io e nessun altro è stato coinvolto nell’incidente. I miei ringraziamenti a chi ha prestato i primi soccorsi in ambulanza dopo l’incidente stradale, al personale dell’ospedale San Martino di Oristano, in particolar modo a coloro che prestavano servizio nel Pronto Soccorso, e a quello del Santissima Trinità di Cagliari, reparti maxillo-facciale e ortopedia: nonostante due anni difficili all’interno dei presidi ospedalieri, ho avuto conferma della disponibilità e della professionalità di operatori sanitari, infermieri e personale medico in tutti gli ospedali e nei reparti nei quali sono stato ricoverato. Un grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno scritto su tutte le piattaforme online, alle amiche e agli amici. Grazie davvero a tutte e a tutti. A presto”.

A correlare questo messaggio, un’immagine buffa che lo ritrae acciaccato, ma tutto sommato di buon umore. A lui va il più caro augurio di pronta completa guarigione.

