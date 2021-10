La pedalata ecologica e di sensibilizzazione sul tumore del seno, organizzata da In Bici per la LILT, aperta a tutti e con qualsiasi tipo di bicicletta. Semplici appassionati, famiglie e ciclisti di ogni età si riuniranno la mattina del 31 ottobre 2021 presso l’anfiteatro di Marina Piccola alle ore 9,30 pronti a partire alle ore 10 per un percorso di sei chilometri circa nel lungomare Poetto.

La pedalata concluderà il mese di “Ottobre Rosa”, tradizionalmente legato alla sensibilizzazione verso il tumore al seno. La manifestazione sarà aperta a tutti e punta a richiamare l’attenzione sull’importanza dello sport e di un’alimentazione sana per la prevenzione del tumore al seno; dare visibilità alle donne che hanno già affrontato la malattia e che la vivono con spirito positivo e di speranza; far conoscere le possibilità di cura presso le Breast Unit o centri di senologia multidisciplinari; raccogliere fondi da destinare alla ricerca e alla formazione sul tumore al seno; dare visibilità alle politiche dell’Unione europea sul cancro al seno.

Lo sport e una dieta sana sono due fattori importanti per ridurre il rischio di carcinoma mammario: la bicicletta è quindi un mezzo ideale per sensibilizzare su questi aspetti, perché è sinonimo di vita sana come ogni attività sportiva. La bicicletta è alla portata di tutti, insegna a superare noi stessi e a migliorarci, è il mezzo perfetto per praticare sport in modo divertente all’aria aperta. Un’alleata per superare giorno dopo giorno le sfide di una battaglia mai facile, una preziosa compagna lungo il percorso di ritorno alla vita di tutti i giorni, durante e dopo l’esperienza della malattia.

Sostengono la manifestazione anche Amici della Bicicletta Cagliari, Sinergia Femminile Onlus.

