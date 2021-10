Non ce l’ha fatta il giovane 20enne Nicola Micheli, coinvolto in un grave incidente sulla litorale di Quartu. Lo fa sapere il padre Adriano sui suoi social: “Nicola non c’è più”.

Stava lottando tra la vita e la morte al Policlinico di Monserrato, dove i medici lo tenevano in osservazione.

Il giovane quartese era anche conosciuto per la sua musica rap, che faceva conoscere attraverso il suo canale Youtube e i suoi social.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it