Una squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 6,30 sulla strada statale 554 in prossimità dello svincolo per il Policlinico poco prima del ponte Emanuela Loi, nel Comune di Monserrato, per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare il conducente di un’autovettura ha perso il controllo finendo a bordo della carreggiata impattando un muretto di cemento, successivamente si è ribaltato.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale presidiando sul posto sino all’arrivo degli agenti della Polizia Locale di Monserrato che di competenza dovranno effettuare gli accertamenti e i rilievi di legge.

Il conducente trasportato in ospedale con un codice giallo dai sanitari inviati dal 118 con l’ambulanza.

