Sabato 6 novembre riapre il servizio di test rapidi offerti da Lila Cagliari. La prevenzione di Hiv, Hcv e Sifilide prosegue per tutto il 2021 con il parziale contributo della Fondazione di Sardegna. Gli operatori volontari offriranno il test rapido per Hiv, Hcv e Sifilide a chiunque deciderà di prenotarsi telefonicamente al 347 5565 300. Per accedere al servizio offerto dai volontari è necessario prenotare al centralino Lila aperto oggi e domani dalle 18 alle 20.

“Rispondiamo alle numerose richieste delle persone che hanno scelto il nostro servizio di screening per la salute sessuale con 649 test eseguiti dal nostro staff sanitario nel 2021″, ha spiegato Giacomo Dessì, responsabile dei servizi di test di Lila Cagliari. “La crescente fiducia nel nostro servizio mantiene elevato il numero di richieste dovuto sia a maggiori opportunità di incontri sia alle caratteristiche del servizio non formale, gratuito e non giudicante”.

Il servizio di test rapido gestito esclusivamente da volontari e aperto dal 2016 ha ricevuto 992 persone e ha erogato finora 1747 test complessivi per Hiv, Hcv e Sifilide. I dati dei primi 5 anni di attività sono stati presentati al congresso internazionale Hep-Hiv svoltosi online e a Lisbona lo scorso mese di maggio. Il servizio di test rapido è parte del progetto Test E So, parzialmente finanziato dalla Fondazione di Sardegna, Bando Annuale “Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa” 2021.

