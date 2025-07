Contributo igiene urbana, Giua Marassi: “9 milioni a Cagliari non sono un regalo”

Luisa Giua Marassi ha fatto il punto della situazione in merito al contributo straordinario, destinato al comune di Cagliari, per la gestione del servizio di igiene urbana. Una replica di fatto a quanto affermato dalla Consigliera comunale di Arzchena, Cristina Usai, che aveva parlato di 9 milioni di euro regalati al capoluogo.

“Nessun regalo per Cagliari – ha affermato Giua Marassi – nessun privilegio, nessun favore. La misura recentemente approvata dalla Regione è assolutamente legittima, giustificata e necessaria”.

“Fin dal primo giorno del nostro insediamento – prosegue – abbiamo segnalato alla Regione la necessità di un sostegno concreto, alla luce degli elevati costi che la città sostiene per lo smaltimento dei rifiuti, sia quelli prodotti dai residenti, sia quelli conferiti da migliaia di persone residenti in altri comuni che ogni giorno raggiungono Cagliari da altri Comuni”.

L’assessora di Cagliari infatti sottolinea come il capoluogo si ritrovi a sostenere un servizio che riguarda non solo i suoi 150mila abitanti, ma anche tutti coloro che passano in città per studio o lavoro, senza contare poi i turisti.

“Cagliari – spiega Giua Marassi – gestisce un servizio calibrato non solo sui suoi circa 150mila abitanti, ma su un numero quotidiano di presenze che spesso raddoppia, se non triplica o quadruplica in determinati periodi dell’anno. Persone che producono, conferiscono e talvolta abbandonano rifiuti, contribuendo a un aggravio importante in termini organizzativi ed economici per il nostro Comune”.

“Si tratta quindi – conclude l’assessora – di una misura equa, frutto di un lavoro condiviso tra Comune e Regione, basato su un riconoscimento oggettivo del ruolo unico che Cagliari svolge per l’intera isola. È un contributo doveroso a una funzione pubblica essenziale, svolta ogni giorno a beneficio di tutta la Sardegna, e non solo”.

