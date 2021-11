Per la sesta volta nelle aule scolastiche. La collaborazione tra la Federazione Italiana Tennistavolo Sardegna (FITET) e l’Istituto Comprensivo ad indirizzo sportivo Porcu-Satta di Quartu S. Elena persevera nell’anno scolastico 2021-22 con la consapevolezza che racchetta e pallina appassionino gli alunni al punto di diventare uno sport di riferimento a tempo pieno.

“Abbiamo legittimato la nostra presenza in classe, già di per sé un successo – conferma il presidente della Fitet isolana Simone Carrucciu presente a Quartu S. Elena per la lezione inaugurale tenuta assieme al tecnico Ana Brzan con la supervisione della docente-tutor Lorena Frau – ma con la certezza che tanti discenti ricorderanno negli anni quest’esperienza, potendola trasmettere nei ricordi alla loro cerchia parentale e amicale.”.

Carrucciu si è levato il giubbino e ha dato una dimostrazione pratica di come funziona il tennistavolo, palleggiando con Ana Brzan. L’allenatrice italo-slovena si è ugualmente interfacciata con i 24 alunni della seconda media, sezione C.

“Io e Simone ci siamo presentati ai giovani uditori – racconta Ana – e per creare subito un clima di reciproca collaborazione abbiamo esposto brevemente le regole del gioco, dando inoltre dei ragguagli su forma e sostanza di racchette e palline. Da subito abbiamo spiegato che il nostro sport è anche paralimpico, ma molti di loro non sono cascati dalle nuvole”.

Nelle dieci lezioni totali Ana sarà coadiuvata dalla giocatrice Eleonora Trudu: “Insieme spiegheremo i rudimenti della disciplina – conclude Brzan – come si impugna la racchetta e altre cose semplicissime. Sperando sempre che qualcuno possa rimanerne particolarmente attratto”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it