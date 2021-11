“L’oro olimpico mi ha sbloccato, mi ha fatto comprendere quali devono essere i miei obiettivi. Mi sono trovato addosso una gran fame agonistica, quella che si è vista anche nel 20.11 di Nairobi lo scorso 18 settembre”. Il campione olimpico di Tokyo con la 4×100 azzurra, Filippo Tortu, atleta di origine sarde che ha portato al traguardo il testimone italiano superando di un centesimo i britannici, si confessa ad Atletica TV e risponde alle tante domande arrivate dai tifosi di tutta Italia tramite Instagram. “Le Olimpiadi sono state delle montagne russe emotive – racconta il 23enne delle Fiamme Gialle -. Ho vissuto emozioni forti e contrarie, con un’intensità che nulla ha a che fare con le mie esperienze precedenti. Anche se l’affetto dei tifosi è sconfinato, e lo abbiamo sentito forte e chiaro anche ai Giochi, una volta tornato a casa temevo di sentirmi appagato, svuotato. Invece mi sono scoperto ancora più determinato”.

“Pensavo la finale fosse alla nostra portata, con una posizione tra la terza e la quinta -dice ricordando l’impresa giapponese: Non eravamo favoriti o quotati per la vittoria. Poi è accaduta una cosa strana: stando insieme, chiacchierando fra noi, una battuta dopo l’altra abbiamo alimentato una convinzione, un fuoco che sono cresciuti col passare delle ore. E alla fine siamo entrati allo stadio pensando solo a vincere. Senza arroganza, eppure sicuri, pronti. Lo sapevamo”.

“I 200 sono sempre stati nelle mie corde ma per vari motivi non sono mai riuscito a prepararli nel modo giusto. Ora lo voglio fare, la prossima stagione correrò entrambe le distanze. Nei 200 punto a una medaglia agli Europei di Monaco e alla finale ai Mondiali di Eugene”. Stuzzicato da Nicola Roggero, liste stagionali alla mano, è costretto ad alzare la posta sulla rassegna continentale: “So che posso fare determinate cose e di conseguenza devo pormi grandi obiettivi. Questo non significa che li realizzerò, che vincerò, ma il mio obiettivo deve essere quello. Devo allenarmi con in testa il massimo risultato”.

