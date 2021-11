“Un altro importante risultato della Giunta Solinas: dopo lunghi anni di inerzia, la Regione crea azioni reali per nuove opportunità occupazionali nell’amministrazione”. L’Assessore regionale al personale Valeria Satta esprime la propria soddisfazione per il bando di concorso pubblicato oggi, per l’assunzione di 39 laureati.

“Uno degli obiettivi prioritari di questa Giunta è proprio quello di un rinnovamento delle risorse umane della Regione – dice – per nuove e sempre più complesse sfide da affrontare. Proprio per questo all’interno della Direzione Generale del personale e’ stato istituito un apposito servizio che si dedica ai concorsi da bandire, in base al piano del fabbisogno. Nuovi bandi convoglieranno verso il pubblico impiego risorse fondamentali per la crescita ed il miglioramento della Sardegna”.

