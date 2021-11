Manuele Mameli è conosciuto per essere il make-up artist della celebre influencer Chiara Ferragni. Nato a Cagliari, dove debutta come consulente d’immagine, si è poi trasferito a Milano, città in cui è entrato in contatto con importanti riviste di settore come Vogue, Vanity Fair e Glamour.

Da qui ha iniziato a lavorare per importanti campagne pubblicitarie e ha conquistato la fiducia della nota influencer milanese, di cui cura ormai da diversi anni trucco e parrucco. Ma non solo, Mameli si è occupato di ideare e realizzare i look di volti noti dello spettacolo italiano, tra i quali: Laura Pausini, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari, Francesca Michielin, Lodovica Comello, Federica Pellegrini, Stefano Accorsi e Alessandro Cattelan.

Oggi è uno dei giudici del talent “Missione Beauty”, dedicato a giovani make-up artist e hair-stylist. In onda il venerdì pomeriggio su Rai2 e Rai Play è condotto dalla show girl sarda Melissa Satta, che si fa accompagnare da altri due esperti di glamour, Elisa Rampi e Guido Taroni. La finale andrà in onda il prossimo 10 dicembre.

