Nella giornata di ieri, nella zona del Lazzaretto del quartiere Sant’Elia di Cagliari, due autobus del Ctm della linea 6 sono stati colpiti con delle pietre, che hanno danneggiato i vetri laterali.

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, contattati nell’immediato dagli autisti dei mezzi, non ci sono state conseguenze per i passeggeri a bordo. Sono in corso le indagini per trovare i responsabili dell’atto vandalico.

Soltanto lo scorso settembre era accaduto un episodio simile, ma nella centrale via Roma.

