Continua, nonostante la giornata di tregua, la minaccia dei nubifragi in Sardegna. La Protezione Civile regionale ha appena diramato un avviso di allerta giallo (criticità ordinaria) dalle 2 del pomeriggio sino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 17 novembre 2021 per rischio idraulico su tutto il Campidano. In giallo anche le zone Flumendosa-Flumineddu e Gallura.

In via precauzionale, fa sapere il Comune di Cagliari, gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei parchi e delle aree verdi comunali della città potrebbero subire delle modifiche localizzate dell’ultimo minuto, di pari passo con l’evoluzione dell’allerta.

