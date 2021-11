Non tutti lo sanno ma Cagliari è uno dei centri più importanti dell’economia digitale italiana. Nei primi anni di internet, quelli a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, è stata il motore principale della diffusione del web in Italia. Una eccellenza a livello europeo. Senza alcun dubbio si può dire che è uno dei picchi più alti della storia moderna della Sardegna. Forse il più alto.

Tra i due esponenti principali, non si può non citare Nicola Grauso, che tra i primi ha intuito le potenzialità della rete con la creazione di Video Online nel 1993, e Renato Soru, fondatore di Tiscali nel 1997. Entrambi saranno i protagonisti di un incontro sull’origine e l’identità delle nuove frontiere digitali al festival letterario “Neanche gli Dei”, che si terrà oggi alle 17. L’evento verrà trasmesso in streaming da Tiscali.

All’incontro che scandaglierà la web economy e i modelli economici dell’ultimo Novecento prenderà parte anche un altro pioniere di Internet, Gianluca Dettori, autore del saggio “L’Italia nella Rete. Ascesa, caduta e resurrezione della Net Economy” (Solferino, 2021), già marketing executive della società editrice E Polis Walter Sorrentino.

