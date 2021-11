“Per quale motivo uno come me non può prendere parte a un evento del genere? È razzismo”. Lo ha detto l’ex senatore Antonio Razzi, interpellato sul Corriere della Sera a propositi delle polemiche sulla sua partecipazione all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università di Sassari.

Nessun posto in prima fila, comunque. “Avanti c’erano solo autorità e parlamentari – ha dichiarato -. Purtroppo il senatore Razzi si è dovuto accontentare dei posti a metà sala”.

Nessuna spiegazione sul perché della sua partecipazione all’evento accademico. E a precisa domanda del cronista (Il rettore Gavino Mariotti sostiene che sarebbe stato lei a chiedere l’invito), Razzi ha risposto di non avere “nemmeno il numero di questo signore”.

Unico dato positivo l’accoglienza degli studenti sassaresi. “Favolosa – ha detto Razzi -. Gli studenti sanno che il senatore Razzi sarà sempre dalla loro parte”.