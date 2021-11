Fino ad oggi la Sardegna era l’unica regione europea ad aver ottenuto il semaforo verde nella mappa dei contagi realizzata da Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie).

Ora però anche l’Isola si colora di giallo, così come la maggior parte delle regioni italiane, fatta eccezione per la provincia di Bolzano e il Friuli-Venezia Giuliache passano in rosso scuro, mentre la provincia di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Val d’Aosta, Liguria, Marche e Lazio sono in rosso.

Per quanto riguarda il resto d’Europa, è nell’area centro orientale che si registra l’incidenza più alta dei contagi, e in particolare nei paesi del Benelux in quelli baltici e in Irlanda, tutti in rosso scuro. Così come in rosso sono Spagna, Francia, Svezia e Portogallo.

