In seguito alle “voci di corridoio” che si stanno diffondendo in città riguardo le procedure anti-Covid nei mercatini di Natale, che si terranno a Cagliari fino all’8 gennaio 2022, il presidente del CCN Corso Vittorio Emanuele II Antonio Ghiani tiene a fare alcune precisazioni. “Secondo le linee guida del Ministero – sostiene Ghiani -, l’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021”.

“Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto – prosegue Ghiani – in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi”.

“Ciò significa – conclude Ghiani – che nessuno dell’organizzazione, nessuno degli operatori, tanto meno nessuno degli artigiani, commercianti e hobbisti che si trovano all’interno delle casette nel mercatino, sono tenuti a chiedere né chiederanno a qualcuno il Green pass”.

