La descrizione che ha fatto infuriare il web resta incisa ancora nero su bianco sulla pagina di Wikipedia del Liceo Pacinotti di Cagliari: la maggioranza degli studenti dell’istituto proviene dal ceto medio-alto e gli iscritti stranieri sono una minoranza.

Ma la Preside dell’istituto, dopo la bufera mediatica dei giorni scorsi che ha portato la scuola a cancellare quelle poche righe dal sito istituzionale dell’istituto, cerca di gettare acqua sul fuoco delle polemiche. “Si tratta di una incomprensione” – spiega oggi la dirigente scolastica Valentina Savona sulle pagine dell’Unione Sarda. Anche perché, aggiunge, gli studenti stranieri al Pacinotti sono una quarantina su oltre mille studenti.

In pratica – come conferma anche Massimo Depau, presidente regionale dell’Associazione Nazionale Presidi, sarebbe lo stesso Ministero della Pubblica istruzione ad imporre agli istituti di descrivere il contesto sociale e culturale della scuola analizzando il territorio in cui operano gli istituti. Insomma, una formalità, nulla di più. Che però ha fatto indignare in tanti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it