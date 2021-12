Ancora un incidente sul lavoro. Questa volta si tratta di un operaio, 36enne sassarese, che è precipitato da un ponteggio allestito in un cantiere in via Fermi a Sassari, mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione di una palazzina.

In accertamento le cause dell’incidente. L’operaio risulta ora ricoverato in gravi condizioni al Santissima Annunziata, dopo l’immediato intervento dei colleghi che hanno richiesto subito i soccorsi.



Le forze dell’ordine proseguono nel verificare eventuali responsabilità dell’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it