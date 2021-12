Paolo Fresu sarà presente al concerto per celebrare i cinquant’anni di Medici senza frontiere, che si terrà il prossimo 16 dicembre all’Auditorium di Roma. “Io ci sono”, ha affermato il jazzista sardo. Un concerto, il cui intero ricavato verrà devoluto all’organizzazione fondata da Gino Strada, “che non sarà come altri. Il messaggio lanciato non è banale, è anche il racconto di un lavoro svolto per il bene comune dove la musica arricchisce le parole”, sostiene Fresu all’agenzia Ansa.



Insieme al trombettista sardo, sul palco ci saranno anche Daniele Bonaventura (fisarmonica) e Leila Shirvani (violoncello), mentre Sonia Bergamasco e Neri Marcorè arricchiranno la serata con delle letture.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it