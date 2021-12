Nell’ambito delle iniziative volte a mantenere la sicurezza degli edifici scolatici, per consentire le indagini e la verifica sullo stato delle coperture e dei controsoffitti, il sindaco Paolo Truzzu ha disposto la chiusura delle seguenti scuole nei giorni:

martedì 14 dicembre dalle ore 7 alle ore 20 Scuola primaria di via Canelles;

giovedì 16 dicembre dalle ore 7 alle ore 20 Scuola secondaria di 1° grado di via del Collegio compreso il cortile di pertinenza;

venerdì 17 dicembre dalle ore 7 alle ore 20 Scuola primaria di via Machiavelli.

Gli interventi rientrano tra quelli previsti dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici che ha partecipato ad un bando del Ministero dell’Istruzione, ottenendo un finanziamento per le indagini sulla sicurezza delle coperture nelle scuole. Sono state individuate 13 scuole cittadine e per la gran parte le indagini sono già state effettuate da società specializzate. Entro il 31 dicembre dovranno essere portate a termine le ultime verifiche.

“Se fosse stato possibile avremmo svolto questi ultimi interventi durante le festività natalizie – ha specificato il sindaco Paolo Truzzu – per non interrompere le attività didattiche, ma i tempi limitati della rendicontazione del finanziamento non ce l’hanno consentito. Garantire la sicurezza dei nostri ragazzi e del corpo docente è un impegno prioritario dell’amministrazione “.

Gli interventi volti a garantire la sicurezza degli edifici scolastici si rendono ancora più urgenti a seguito delle ultime forti piogge.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it