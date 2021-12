Condizioni metereologiche avverse per neve e gelate. La Protezione civile fa sapere che dalle prime ore di domani sabato 11 dicembre e fino alla tarda mattinata dello stesso giorno, si prevedono nevicate deboli sparse con accumuli al suolo a partire dalla quota di 800 metri.

In particolare, nell’area nord-occidentale dell’Isola, le nevicate sono previste anche a quote inferiori e prossime ai 600 metri. Alla diminuzione delle temperature, potranno inoltre conseguire locali gelate anche a quote collinari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it