Il “reddito di libertà” è un sussidio istituito per garantire e favorire indipendenza economica, l’emancipazione e dei percorsi di autonomia per le donne vittime di violenza che si trovano in condizioni di povertà. La misura è stata introdotta con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio, poi convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77) su proposta del Ministero delle Pari Opportunità e del Ministero del Lavoro. L’obiettivo è quello di contenere i gravi effetti economici provocati dall’emergenza da Covid per le donne vittime di violenza e in condizioni di povertà.

A dire la verità, diversi esperimenti del reddito erano già stati avviati in alcune regioni italiane, come la Sardegna e il Lazio, che lo avevano istituito con modalità differenti nel 2018. Ora la misura si nazionalizza: con il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 17 dicembre 2020, il Governo ha stanziato 3milioni di euro per l’anno 2020 per istituire il “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.

In questo contesto, il Comune di Alghero – tra i tanti nell’Isola che partecipano all’iniziativa – pubblica un avviso sul suo sito per poter accedere al contributo. Fino al 20 dicembre, infatti, è possibile presentare la domanda. La quota di 400 euro mensili pro capite concesso in un’unica soluzione per un massimo di dodici mesi, sarà finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli e delle figlie minori.

“È un intervento importante – specifica l’assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris – perché interviene a favore delle donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza, i cui casi, specialmente nel periodo delle chiusure dovute alla pandemia, sono aumentati”.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al bando sono attestabili mediante il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presente sul sito istituzionale del Comune di Alghero, unitamente a tutta la documentazione utile, al seguente link https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/Avviso-Pubblico-Reddito-di-Liberta/.

