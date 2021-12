Questa mattina un 75enne alla guida della sua auto è stato aggredito da una delle due donne che stava per investire in via Cadello. a Cagliari. L’uomo, come riporta il quotidiano L’Unione Sarda, è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono in fase di accertamento. Quel che è certo è che ha anche perso i sensi.

Dalle prime ricostruzioni, il 75enne avrebbe svoltato dalla rotatoria verso via Is Mirrionis, mentre stavano attraversando le due donne. Si ipotizza che ci sia stata una discussione finita poi in aggressione, con danni anche all’auto del conducente.

In seguito le due donne si sarebbero allontanate. Sul posto è intervenuto il 118 che ha poi trasportato l’uomo in ospedale. Nel frattempo proseguono le indagini delle forze dell’ordine, alla ricerca delle due donne.

