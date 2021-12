Mattina o sera non ha importanza. L’Asse mediano di Cagliari è quasi sempre bloccato. Quando poi ci scappa l’incidente, causato a volte da chi percorre l’asse troppo veloce oppure da chi va a passo di lumaca, il collegamento tra i vari quartieri cagliaritani diventa una specie di inferno da cui è difficile uscire.

La viabilità cagliaritana è stata profondamente modificata negli ultimi mesi. Il cambiamento più evidente è il senso unico di viale Marconi in direzione Cagliari Quartu che sta facendo storcere il naso a molti cagliaritani.

“Ormai l’asse mediano, incidente o non incidente, ha perso le caratteristiche originarie per le quali era stato concepito e cioè essere una cerniera di collegamento scorrevole tra i vari quartieri cagliaritani – denuncia su Facebook Ettore Businco, ex assessore al Traffico della Giunta Floris -. Purtroppo con le ultime scelte ad essere gentili “inopportune” del Comune di Cagliari ora sopporta un carico di veicoli che prima non aveva (e non doveva avere). Certamente il senso unico (finto e dannoso) di viale Marconi è una di queste scelte”.

