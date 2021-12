La Città Metropolitana di Cagliari ha pubblicato i bandi pubblici per la presentazione delle domande di ammissione agli esami volti al conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di ‘Insegnante di teoria e istruttore di scuola guida nelle autoscuole’, ‘Trasportatore per conto terzi su strada di cose e persone’ e ‘Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto’.

“Abbiamo lavorato incessantemente per far ripartire le procedure, dopo anni di stallo a causa delle difficoltà nel costituire le commissioni composte da membri di vari enti”, afferma con soddisfazione il direttore generale della Città Metropolitana Stefano Mameli. “Grazie alla collaborazione e allo stimolo delle associazioni di categoria più attive nel settore dell’autotrasporto, l’attenzione è sempre stata massima su una problematica che coinvolge centinaia di imprese nel territorio metropolitano”, spiega il dg. “Far ripartire le procedure di esame significa scongiurare per i numerosi interessati lunghi viaggi, in alcuni casi anche fuori regione, per poter sostenere gli esami”.

Possono partecipare agli esami per il conseguimento delle abilitazioni gli aspiranti che siano in possesso dei requisiti indicati nei rispettivi bandi.

La domanda di ammissione deve essere presentata, per tutte le idoneità professionali, entro le ore 13 del 25 febbraio 2022, esclusivamente attraverso la piattaforma Istanze Online della Città Metropolitana di Cagliari, secondo le modalità stabilite negli avvisi. Per accedere al portale è necessaria l’autenticazione mediante SPID.

I tre avvisi e la documentazione allegata sono disponibili nell’albo pretorio della Città Metropolitana di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it