Incidente a Nuraminis, chi era la vittima: addio al 46enne Matteo Porcu

Matteo Porcu ha perso la vita nella notte in un drammatico incidente tra Nuraminis e Decimomannu, mentre viaggiava da solo a bordo di un furgone

Tragico incidente nella notte lungo la Statale 131, all’altezza di Nuraminis, è costato la vita a Matteo Porcu, 46 anni di Assemini. L’uomo era alla guida di un furgone di una ditta di trasporti con sede a Macchiareddu, diretto verso Decimomannu, dove viveva con la compagna. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo è uscito improvvisamente di strada, schiantandosi contro il guard rail che ha letteralmente trafitto la cabina di guida.

Non risultano coinvolti altri veicoli. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto con squadre del 118, Vigili del fuoco e Polizia stradale, hanno dovuto operare a lungo sul luogo dell’incidente.

La notizia della morte di Matteo Porcu si è diffusa rapidamente e ha raggiunto presto tanti amici che lo conoscevano.

