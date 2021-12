Solidarietà e sostegno dall’Assostampa sarda ai giornalisti RAI in sciopero contro il taglio alla programmazione della testata giornalistica regionale e di RAI Sport. “La soppressione di appuntamenti informativi come l’ultima edizione della TGR – scrivono i sindacalisti – in un territorio particolarissimo come la Sardegna rappresenta un vulnus all’informazione regionale, un’iniziativa grave e non concordata con Usigrai”.

“Per una Regione autonoma come la Sardegna, cancellare uno spazio informativo è ancora maggiormente dannoso, – aggiunge l’Assostampa regionale – anche perché non è stato negoziato uno spazio alternativo o il potenziamento dell’informazione regionale”.

“Si tratta di un impoverimento informativo – conclude l’organizzazione sindacale – che colpisce al cuore l’informazione locale di prossimità, fondamentale soprattutto in questi ultimi due anni, caratterizzati dalla pandemia da coronavirus, durante i quali è stato preziosissimo il lavoro svolto dai colleghi del servizio pubblico radiotelevisivo locale”.

