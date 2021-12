La variante Omicron fa schizzare i contagi anche in Sardegna. Secondo i dati del bollettino di ieri sera, dei 771 nuovi casi: 224 sono stati registrati la Vigilia di Natale e 466 due giorni dopo. Tendenza in linea col resto d’Italia, dove ieri si è toccato il nuovo record di contagi in un giorno: 98.020 contro i 36mila di un anno fa.

Proprio per questo motivo, Antonio Frailis, dirigente del servizio igiene pubblica dell’Ats per il Sud Sardegna, ha chiesto alla Procura di Cagliari di reintrodurre la dad in tutte le scuole di Cagliari, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano per tutto il mese di gennaio. Di conseguenza, il prefetto Gianfranco Tomao ha trasmesso una nota all’assessorato regionale alla Sanità, al commissario straordinario di Ats e ai dirigenti degli Uffici scolastici regionale e territoriale.

Intanto, nella giornata di ieri cinque nuovi casi Omicron son stati registrati dall’Aou di Cagliari e sette dall’Aou di Sassari. Si procede all’analisi di ulteriori quaranta tamponi sospetti.

