E’ divampato ieri a Sestu l’incendio in un vecchio capannone in disuso in località Su Moriscau, nei pressi della SP8. Per tutta la serata i Vigili del fuoco del comando di Cagliari hanno messo in sicurezza dell’area interessata dal rogo. Sul posto ha proseguito le operazioni il GOS (Gruppo Operativo Speciale) movimento terra dei Vigili del Fuoco di Cagliari e due squadre di pronto intervento. Gli operatori hanno provveduto allo smaltimento dei cumuli di materiali e macerie spegnendo gli ultimi focolai. L’area circostante la struttura dichiarata inagibile è stata delimitata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it