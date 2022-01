E’ stata recuperata nel cuore della notte la donna che ieri pomeriggio si era persa tra i boschi dei Sette Fratelli nella zona di Monte Cresia, a Sinnai. La donna, A. M., 55 anni, residente a Gorizia, stava facendo una escursione quando ha perso l’orientamento e non è riuscita a seguire il sentiero quando è sopraggiunto il buio. La centrale operativa del Soccorso alpino e speleologico era stata allertata poco dopo le 18 perché inizialmente la donna era riuscita a contattare i carabinieri con il cellulare, ma poco dopo questo non è stato più raggiungibile.

Alle ricerche hanno partecipato anche il centro di coordinamento Mobile e numerosi tecnici provenienti dalle stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano insieme a vigili del fuoco, Forestale e volontari. Per cercare la donna è stato utilizzato anche un drone con camera a infrarossi. Alla fine, la donna è riuscita a comunicare nuovamente con i carabinieri e ad indicare la sua posizione e verso l’una è stata raggiunta dai soccorritori che, dopo aver verificato, le sue condizioni di salute l ‘hanno accompagnata a Quartu.

Intanto ieri alle 22 la Prefettura di Cagliari è stata allertata per un’altra scomparsa. Si tratta di uomo uscito di mattina dalla sua casa di Fluminimaggiore che non è più rientrato. Il disperso, ricercato dai tecnici della stazione del Medio Campidano e dai carabinieri della stazione di Fluminimaggiore, potrebbe essersi diretto per una escursione verso Monte Argentu.

