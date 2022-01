La partita è ancora in programma domani alle 14.30 alla Unipol Domus. Ma in realtà dopo la richiesta del Bologna di rinviare il match per diversi casi di Covid si attende la decisione finale della Lega. Ma è molto difficile la squadra felsinea si muova da Bologna. Intanto, in attesa della decisione della Lega, la società rossoblù ha sospeso la vendita dei biglietti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it