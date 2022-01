Un ceppo del virus SarsCoV2 che combina le varianti Delta e Omicron è stato trovato a Cipro. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, citando Leondios Kostrikis, professore di scienze biologiche all’Università di Cipro e capo del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare.

“Attualmente ci sono coinfezioni Omicron e Delta e abbiamo scoperto che questo ceppo è una combinazione di queste due varianti”, ha detto Kostrikis in un’intervista a Sigma TV Friday. La nuova variante è stata chiamata ‘Deltacron’ a causa dell’identificazione di firme genetiche simili a Omicron e Delta all’interno dei genomi, ha spiegato.

Kostrikis e il suo team – riporta Bloomberg – hanno identificato 25 di questi casi e l’analisi statistica mostra che la frequenza relativa dell’infezione combinata è maggiore tra i pazienti ricoverati in ospedale per Covid rispetto ai pazienti non ospedalizzati. Le sequenze dei 25 casi di Deltacron sono state inviate a Gisaid, il database internazionale che traccia i cambiamenti del virus, il 7 gennaio.

“Vedremo in futuro se questo ceppo è più patologico o più contagioso o se prevarrà” su Delta e Omicron, ha affermato il ricercatore, sottolineando che, secondo lui, questo ceppo potrebbe essere sostituito anche dalla variante Omicron, altamente contagiosa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it