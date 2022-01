Cagliari-Bologna, in calendario domenica alle 14.30, si giocherà martedì 11 alle 20.45. Lo ha deciso la Lega Serie A, che ha ufficializzato la variazione di orario e data di tre match di campionato causa Covid-19.

Intanto i club hanno deciso di autoridurre gli spettatori allo stadio. L’assemblea della Lega ha approvato all’unanimità una delibera che autolimita nelle giornate che si giocheranno il 16 e il 23 gennaio a 5mila spettatori il massimo di presenze negli stadi per contrastare l’emergenza Covid, con i settori ospiti chiusi per evitare trasferimenti di tifosi da una città all’altra. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 15 gennaio.

