Il tasso di natalità in Italia è molto basso, in Sardegna pure. Il cambiamento più rilevante dei prossimi anni sarà presumibilmente il netto invecchiamento della nostra struttura demografica (il grafico messo a corredo di questo servizio non mente).

Eppure anche in Sardegna esistono esempi virtuosi. Il comune ogliastrino di Girasole, è il più giovane della Sardegna. Situato tra Baunei, Arbatax e Tortolì, il piccolo borgo ha un bel primato raggiunto in virtù dell’età media dei suoi abitanti (41,4 anni) un primato regionale: è il più giovane della Sardegna. Qui le giovani coppie possono far crescere i bambini.

Campi da tennis, palestra e scuola di ballo, una vocazione green dell’amministrazione comunale, Girasole è un paese all’avanguardia: il 99 per cento dell’illuminazione va a led, impianti fotovoltaici sono sistemati sugli edifici pubblici e c’è anche una colonnina per il rifornimento delle auto elettriche.

Se solo le istituzioni dessero maggiore attenzione ai piccoli luoghi, forse l’esempio di Girasole potrebbe diventare la crtina di tornasole di tutta l’Isola.

