Sabato, domenica. Il weekend nel cuore della città di Cagliari è parzialmente al buio. Il reportage fotografico racconta di alcune vie completamente prive di illuminazione.

Via XX Settembre è la prima. Poche auto, pochi passanti per via del vento gelido che da qualche giorno sta battendo la città, ma anche l’illuminazione assente.

Via dei Pisani è la seconda. Via Lepando, perpendicolare e più piccola, la terza. Via del Collegio, a partire dalla chiesa di Sant’Eulalia, proseguendo in vico Collegio là dove c’è una scuola Media, e attivando quasi fino all’Auditorium, la quarta.

Cosa succede in città? Perché alcune vie restano al buio?

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it