È stato anticipato ieri, oggi viene riconfermato. La Sardegna rischia di finire in zona gialla a partire da lunedì 24 gennaio. Secondo gli ultimi dati Agenas, infatti, sono pochi i punti percentuali che ci permettono di restare in zona bianca ancora per un po’.

Precisamente, in base ai tre parametri utilizzati per il cambio di fascia (incidenza dei contagi, occupazione posti letto in terapia intensiva e in area medica), già due sono da zona gialla: si è infatti superata la soglia di 50 positivi al Covid per 100mila abitanti (nell’ultima settimana 545) e i ricoveri nelle intensive hanno raggiunto il 14% (il limite è il 10%). L’unico parametro sotto la soglia è la pressione sui reparti in area medica che non supera il 15% (nella giornata di ieri era al 13%).

Secondo Agenas, i posti letto disponibili in Sardegna sono 204 e 16 attivabili. In questo caso, quindi, è di 21 posti letto la soglia oltre la quale scatta il giallo, già superata nell’Isola con 27 posti letto occupati. La media nazionale registra il 18%, con un massimo del 31% nella provincia di Trento e un minimo dell’11% in Puglia.

Nei reparti ospedalieri sardi di area non critica, i ricoveri Covid sono il 13%, percentuale più bassa insieme al Molise, mentre la media nazionale ha raggiunto il 27% con un picco in Valle d’Aosta (54%). In questo caso, nell’Isola sono 1.602 i posti letto disponibili, quindi 240 quelli necessari per restare in zona bianca: ad oggi si registrano 215 posti letto occupati.

In particolare, a Cagliari si contano 80 ricoveri per Covid al Binaghi su 81 posti letto. Di questi, 11 sono in terapia intensiva, che raggiunge il 100% di occupazione e il 150% in osservazione breve intensiva. Al Santissima Trinità la percentuale scende all’86%, dove ci sono 74 posti letto occupati su 86. In terapia intensiva, invece, la situazione si fa più critica con 7 posti letto occupati su 8, e in Medicina interna si registra il 105% di occupazione, con 22 ricoverati su 20 posti letto. Situazione analoga anche in Pneumologia, dove si registra il 100% dei posti letto occupati, cioè 20 su 20.

All’Aou di Sassari, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9, mentre in sub intensiva 17 e in malattie infettive 18. Al Marino di Alghero si contano 44 pazienti Covid nel reparto medico.

