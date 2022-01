La diffusione della variante Omicron in Sardegna potrebbe aver inciso anche nella ricerca di supplenti. Secondo il sito Orizzonte Scuola, infatti, ci sono “grosse difficoltà nel reclutamento dei docenti di infanzia e primaria per le sostituzioni”.

“Le proposte spesso vengono rifiutate, forse a pesare è la paura del contagio”, si legge sul sito che tratta di scuola a trecentosessanta gradi. Dopo Capodanno, infatti, la nuova variante Covid è diventata predominante al 70% e questo potrebbe aver avuto conseguenze anche nel comparto scolastico.

Il ritorno in classe non è stato semplice, tra scioperi degli studenti e i primi casi di contagi, anche tra gli autisti degli autobus, che una volta risultati positivi hanno, per forza di cose, bloccato il trasporto dedicato per tutti quei giovani che viaggiano quotidianamente per raggiungere le loro scuole.

“Non è facile nemmeno nelle medie e superiori con le chiamate dei supplenti delle graduatorie”, conclude Orizzonte Scuola. Segno che la situazione si è fatta, in poche settimane, più complicata del previsto.

