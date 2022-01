Sono state sistemate dopo la protesta della Fiab Cagliari le caditoie della pista ciclabile di via Sonnino. Anche se il problema rimane in tante altre piste ciclabili cittadine. In via Dante, ad esempio, dove la ciclabile è stata rinnovata, non sono state sollevate. “Per due che ne sistemano ce ne sono cento in tutta la città messe male – si legge nella pagina FB della Fiab -. Quindi non ci accontentiamo mica!

