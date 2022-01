Smarrisce in aeroporto una busta con 4mila di euro destinati a pagare un intervento chirurgico del nipotino ma fortunatamente la ritrova. E’ successo ad una cittadina ucraina rintracciata ieri dall’Ufficio Sicurezza della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Cagliari-Elmas che dopo il ritrovamento della busta contenente la somma in banconote da 100 e da 50. A rinvenire la busta era stato in precedenza un operatore della security aeroportuale, il quale aveva allertato immediatamente l’Ufficio della Polizia di Frontiera. Negli uffici di Polizia sono state immediatamente avviate le procedure per la ricerca della straniera, che non è risultata essersi presentata presso gli uffici delle altre Forze dell’Ordine per denunciare lo smarrimento.

Per individuare la proprietaria sono stati visionati i filmati del circuito di videosorveglianza aeroportuale, messe a disposizione dell’Ufficio Sicurezza, dalle quali è emerso che una signora dell’età di circa sessant’anni durante i prescritti controlli di sicurezza, dopo aver levato il proprio cappotto, perdeva da una tasca interna dello stesso una busta. La busta è andata a finire sotto i nastri trasportatori delle vaschette adibite ai controlli di sicurezza e poi rinvenuta da un addetto ai controlli security. Si è provveduto, quindi a ricostruire il percorso effettuato dalla signora notando che la stessa era transitata dai tornelli adibiti al controllo delle carte d’imbarco dal quale, anche attraverso l’ausilio delle banche esterne in uso alla Forze dell’ordine, è stata compiutamente identificata. Una volta contattata, la proprietaria, di nazionalità ucraina, ha riferito di trovarsi nella propria nazione e ha confermato di aver smarrito la busta contenente quell’ingente somma di denaro, manifestando la propria disperazione poiché quell’importo era destinato a finanziare l’intervento chirurgico di un nipotino.

Nella giornata di ieri, di rientro dall’Ucraina, la donna si è presentata presso l’Ufficio della Polizia di Frontiera di Cagliari-Elmas e dopo aver integralmente riconosciuto il contenuto della busta, le è stata consegnata la ragguardevole somma di denaro, ringraziando la Polizia di Stato per l’operato e per essere risaliti alla sua identità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it