Camminava tranquillamente in viale Cimitero, a Cagliari, con in tasca 16 piccoli involucri contenenti sostanze stupefacenti: cocaina ed eroina. Un 30enne, originario di Carbonia, che sta scontando gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica in un comune della provincia di Cagliari, è stato arrestato ieri dai poliziotti della Squadra Volante di Cagliari per detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel transitare in Viale Cimitero, la pattuglia ha notato l’uomo che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha assunto un atteggiamento sospetto. Raggiunto e fermato dagli uomini in divisa, il 30 enne ha da subito ha mostrato chiari segni di nervosismo inducendo gli stessi agenti ad un accurato controllo. Sospetti fondati, perché nella tasca dei pantaloni sono stati trovati 16 piccoli involucri contenenti sostanze stupefacenti.

Da un primo accertamento è anche emerso che il 30enne, originario di Carbonia, aveva in atto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica in un comune della provincia di Cagliari.

L’uomo è stato accompagnato in Questura dove al termine degli accertamenti è stata confermata anche la violazione delle prescrizioni connesse alle autorizzazioni concesse nell’applicazione della misura cautelare che, permettevano di uscire solo per sottoporsi alle verifiche terapeutiche. Il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata è di circa 3 grammi di cocaina ed 1 grammo di eroina.

