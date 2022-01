Da vincitore di Sanremo ad avvocato. Valerio Scanu, 31 anni originario di La Maddalena, non vuole chiudersi nessuna strada e ha deciso di intraprendere il percorso accademico per diventare dottore in Giurisprudenza. Nel 2018, infatti, si è iscritto all’UniFortunato di Benevento, dove tra sei mesi, conseguirà la laurea.

“Ho deciso di iscrivermi in Giurisprudenza qualche anno fa, dopo aver ricevuto una denuncia di diffamazione”, racconta a RomaToday, che scrive di aver trovato il cantante sardo tra le aule del tribunale originario di piazzale Clodio, a Roma, dove si stavano svolgendo alcune udienze del giudice monografico. “La vicenda era un po’ particolare – spiega Scanu -, ma a quel punto sono nati in me la curiosità e il desiderio di capire sino a che punto avrei potuto spingermi in ambito legale, e ho iniziato a studiare”.

Nel suo futuro, infatti, non esclude di diventare avvocato e poter esercitare la professione proprio nella Capitale. “In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in diversi temi sociali, e mi piacerebbe continuare a farlo anche nelle vesti di avvocato. E poi – conclude Scanu – credo di avere la ‘verve’ necessaria”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it