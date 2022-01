L’ufficialità si avrà solo stasera, ma è ormai certo che da lunedì la Sardegna passerà in zona gialla. Oltrepassato da tempo il parametro massimo delle terapie intensive (con 30 letti attualmente occupati sono piene per il 15% mentre il limite è 109) restava solo il dato dei posti letto in area medica ad ancorare l’isola ad una zona bianca sempre più precaria (visti i contagi in crescita). Ieri, con 265 pazienti ricoverati (17% dei posti in area medica occupati) è stato ampiamente superato il limite del 15% previsto per rimanere in zona bianca. Come detto, comunque non ci saranno grosse differenze rispetto agli ultimi mesi, tranne l’obbligo di utilizzare la mascherina anche all’aperto.

