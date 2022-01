Due irregolari algerini, un diciottenne e un 35enne, sono stati denunciati a piede libero ieri dai carabinieri della Stazione Quartu Sant’Elena per furto aggravato al Carrefour di via Marconi. I due, dopo aver asportato merce varia per un valore complessivo di circa 70 euro, sono stati bloccati all’uscita del supermercato dal personale addetto alla vigilanza che ha potuto riscontrare come questi non avessero pagato il corrispettivo alle casse e avessero tentato di allontanarsi con la merce rubata. All’arrivo dei Carabinieri i due sono stati consegnati alle forze dell’ordine. I fermati sono quindi stati condotti presso gli uffici della locale Compagnia dell’Arma e denunciati in stato di libertà. Gli oggetti rubati sono stati immediatamente restituiti ai gestori del punto vendita.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it