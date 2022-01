Prosegue il lavoro della segreteria regionale e provinciale della Lega nel Sulcis Iglesiente che nella giornata di ieri ha ufficializzato nuove nomine in alcuni comuni della provincia.

A Nuxis il nuovo coordinatore cittadino è Roberto Curreli, geologo, insegnante di matematica e scienze alle scuole secondarie di primo grado e attualmente consigliere comunale in paese; per Narcao è stato scelto Simone Secci, imprenditore agricolo professionale, attualmente consigliere comunale di opposizione al Comune di Nuxis e precedentemente assessore alle politiche sociali nel medesimo.

“Con soddisfazione ho riscontrato voglia di confronto e condivisione negli incontri sino ad ora portati avanti nella provincia. Un territorio che vuole crescere lasciandosi alle spalle anni di totale abbandono da parte di tante istituzioni locali e no. – afferma Dario Giagoni, segretario regionale Lega Sardegna per Salvini Premier. “Stiamo lavorando per garantire un nuovo assetto che rafforzerà l’azione politica nei comuni della Sardegna e che garantisca un sempre maggior coinvolgimento dei nostri militanti nei dipartimenti nati a livello nazionale per scandagliare ed analizzare le problematiche dei vari territori, per il rilancio e lo sviluppo della realtà locale” conclude Giagoni.

“Siamo costantemente al lavoro per proseguire la strutturazione del partito nell’intero territorio del Sulcis Iglesiente come da impulso e volontà della segretaria regionale – commenta il coordinatore provinciale Michele Ennas -. Auguro ai due nuovi coordinatori buon lavoro, saremo sempre pronti ad ascoltare e a essere al loro fianco per ogni istanza o necessità del territorio che ora rappresentano”.

