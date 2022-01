Durante i giorni difficili passati a trovare una soluzione per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha visto concludersi con un Mattarella-bis, alcuni rappresentanti delle istituzioni se la passavano tra una cena e l’altra assieme al deputato Vittorio Sgarbi e Antonio Razzi, ex di Palazzo Madama. Tra questi, come mostra un video girato in chat su Whatsapp e diffusosi rapidamente, ci sono anche quattro politici sardi.

“Non c’è fretta, dobbiamo fare con calma. Ai cittadini non gliene frega niente. Noi siamo qui, ogni sera una cena. Ogni tanto facciamo una terna di nomi, arriviamo fino al 14 febbraio”, dice il critico d’arte più famoso d’Italia, in riferimento alle votazioni per il Capo dello Stato, “così sono sempre cene e pranzi tra amici”.

Nella stessa sala sono presenti: l’ex sindaco di Cagliari, Emilio Floris, il medico e senatore sassarese, Carlo Doria – che ha anche ricevuto alcuni voti durante gli spogli -, la senatrice sardo-leghista Michelina Lunesu detta “Lina”, il senatore di Italia Viva Giuseppe Luigi Cucca.

A fine serata parte “Dimonios”, l’inno della Brigata Sassari. Razzi fa il saluto militare, qualcuno la conosce meno, qualcuno se la ricorda meglio. Nel frattempo, l’Italia attende l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

