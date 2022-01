“Quando ci dicono che la città è pulita, si riferiscono alle mura del Bastione? Nuovo scempio nelle scalette di via Canelles”, scrive un utente di un gruppo Facebook molto seguito dai residenti cagliaritani. Il riferimento è a una nuova scritta – “tag” in gergo – lasciata sulle mura del Bastione Saint Remy da qualche writer.

Appena un mese fa erano state immortalate altri tag di questo tipo sui pannelli in plexiglass, che coprivano la visuale della città, oltre che imbrattare una parte di “cosa pubblica”.

Ma il Bastione non è l’unico posto dove i writers si sbizzarriscono. Qualche giorno fa, infatti, sono state trovate delle scritte realizzate con bombolette spray su un edificio situato in via San Benedetto, suscitando ancora una volta l’ira dei residenti: “Non se ne può più”, scriveva un utente nello stesso gruppo.

