Sarà prorogato per altri dieci giorni dell’obbligo di mascherine all’aperto e della chiusura delle discoteche in zona bianca. Lo hanno stabilito ha due ordinanze firmate ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza in base alle intese raggiunte dal Consiglio dei ministri sulle misure anti-Covid.

Le nuove regole dovrebbero essere poi inserite nel nuovo decreto, previsto per domani, che dovrebbe mettere ordine anche sulla questione delle quarantene e soprattutto delle norme anti Covid a scuola. Con tutta probabilità nel prossimo decreto sarà decisa anche la durata illimitata del Green pass per chi ha fatto la terza dose del vaccino.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it