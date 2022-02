“È stato ripristinato il tratto di strada di via Porcell a Cagliari, che ha destato polemiche nei giorni scorsi per via dell’asfalto che lambiva la base di un grande Pino, ed un plauso va all’assessore comunale competente, Alessio Mereu, per aver consentito anche la creazione di una moderna aiuola”.

Lo annuncia Marcello Polastri, Consigliere comunale e presidente della Commissione patrimonio e politiche della sicurezza, commentando il modo con cui il Comune di Cagliari che ha potuto valorizzare l’unico grande Pino superstite di via Porcell.

“Con questa aiuola, che prima dei recentissimi lavori avviati peraltro in modo fulmineo dal Comune, non era affatto presente, l’albero è anche più grazioso – conclude Polastri, amante della storia di Cagliari – ed è come se questo pachiderma verde fosse un bonsai gigante, ma in verità un bel Pino, da ammirare, e che seppure storto perché sferzato dai forti venti sopravvive, sull’orlo della Fossa di San Guglielmo, dove il vento soprattutto di maestrale, soffia spesso tra il Castello medievale al di là degli spalti, verso Stampace e la Marina. Penso che – conclude Polastri – a Cagliari la cura e attenzione per il patrimonio verde, stia diventando sempre più un’attenta realtà”.

